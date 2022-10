Sie sind Vorbilder für den Zusammenhalt im TSV Ebermergen

Der TSV Ebermergen ehrt mehr als 80 Mitglieder. Einige sind schon seit 70 oder gar 75 Jahren mit dabei.

Da hat sich einiges angesammelt. Der TSV Ebermergen hat bei einem Ehrungsabend mehr als 80 Vereinsjubilare gewürdigt. Diese blickten 2019, 2020 und 2021 auf 25, 40, 50, 60, 70 oder sogar 75 Jahre Mitgliedschaft zurück. Diese Treue bilde ein wichtiges Fundament für den Turn- und Sportverein, betonten die Vorstände.

"Wer solche Mitglieder hat, verfügt über einen wertvollen Erfahrungsschatz", stellte Andrea Widemann, Vorstand Finanzen, fest. Sie erinnerte an einige Gegebenheiten in der Geschichte des 1931 gegründeten Vereins, beispielsweise, dass in den Anfangsjahren auf den Wiesen an der Wörnitz geturnt wurde – und dass es auch Leute gab, die zunächst nicht wollten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch Fußball gespielt wurde. Für den TSV seien auch die vielen passiven Mitglieder wichtig, die mit ihrem Beitrag den Verein unterstützen. Die Geehrten hätten Höhen und Tiefen im TSV miterlebt. Dass es mit diesem Verein weitergehe, gelinge nur durch die Treue der Mitglieder, die mitmachen, den Gedanken von Gemeinschaft und Zusammenhalt weiterzuleben und -zutragen.

Manche sind seit mehr als 70 Jahren Mitglied im Verein

Folgende Personen gehören dem TSV seit 75 Jahren an: Hans Ramler, Anna Steffl, Helmut Frisch, Herrmann Wiedemann, Irmgard Weinberger und Kathi Göttler. Vorstand Günter Hertle wies darauf hin, dass bei deren Eintritt der Klub noch "Turnverein" hieß. Der wurde Anfang 1948 in "TSV Ebermergen" umbenannt.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft zeichnete der Verein aus: Fritz Metzger, Brigitte Hagner, Gertrud Beck, Hans Karl Stegner, Lore Hagner, Lydia Eder, Willy Hertle, Gerda Falch, Ingetraud Wagenknecht und Irmgard Falch.

Ehrungen für 70 Jahre Mitgliedschaft: (v.li.) Vorstand Christine Lernhard, Ingetraud Wagenknecht, Lore Hagner, Brigitte Hagner, Irmgard Falch, Gertrud Beck, Lydia Eder und Hans Karl Stegner. Foto: Wolfgang Widemann

Seit 60 Jahren sind dabei: Manfred Gaßner, Erich Falch, Heidi Hertle, Herbert Eder und Elisabeth Schönle.

50 Jahre gehören dem TSV an: Dieter Wiedemann, Hilde Röthinger, Margarete Falch, Robert Falch, Bernhard Röthinger, Klaus König, Manfred Röthinger, Renate Spitzenpfeil, Roland Falch, Volker Röthinger, Walter Dürrwanger und Karl Röthinger.

Für 40 Jahre wurden ausgezeichnet: Hermann Schabert, Stefanie Röthinger, Angelika Winter, Manfred Schreitmüller, Martin Schreitmüller, Petra Dürrwanger, Christian Weiland, Gerlinde Göttler, Hannelore Buser, Ingrid Weiland, Gerlinde Göttler, Hannelore Buser, Jörg Stadler, Josef Stegmüller und Rosmarie Mühleidner.

36 weitere Frauen und Männer sind seit jeweils 25 Jahren Mitglied und wurden dafür gewürdigt. Der Ehrungsabend, durch den auch die Vorstände Christine Lernhard, Peter Eigner und Tobias Tusch führten, fand in der Turnhalle statt. Neben einem gemeinsamen Essen hatte der TSV ein Rahmenprogramm organisiert. Dies gestalteten die Bewegungskünstlerinnen Ronja Löw und Hannah Pohl, die Theatergruppe des TSV sowie die Reisbachtaler Sänger. (AZ)