Ebermergen

vor 51 Min.

Stadt will Anwohner bei B25-Sperrung schützen

Plus Vor der nächsten Sperrung der B25 im Herbst will die Stadt Harburg vorsorgen. Welche Maßnahmen in Ebermergen geplant sind.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Sobald die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen gesperrt ist, wird Ebermergen zu einem Nadelöhr für den Verkehr – zum Nachteil der Anwohnerinnen und Anwohner. Als die Bundesstraße im August gesperrt war, schoben sich in dieser Zeit viele Lastwagen durch Ebermergen und Wörnitzstein. Dabei kam es auch zu Beschädigungen. Bevor in ein paar Wochen die nächste Sperrung ansteht, will die Stadt Harburg vorsorgen, dass sich das nicht wiederholt.

Dritter Bürgermeister Patrick Prügel (PWG-BG-FW) fragte im Stadtrat nach konkreten Maßnahmen, um Probleme wie im Sommer zu verhindern. Während der etwa einwöchigen Sperrung der Bundesstraße an der Bahnbrücken-Baustelle im August folgten zahlreiche Verkehrsteilnehmer nicht den weiträumigen Umleitungen, sondern wählten kürzere Routen - so auch durch die beiden genannten Dörfer. An mehreren Engstelle, wie zum Beispiel der Meiergasse in Ebermergen, kamen Lkw nicht aneinander vorbei. Die Fahrer wichen mit ihren 40-Tonnern auf die Gehwege aus und es kam zu Staus.

