Ebermergen

25.02.2023

Staudämme der Biber in Ebermergen sorgen für Flutgefahr

Plus Im Reisbach in Ebermergen sind Biber seit Jahren fleißig am Werk. Doch dadurch sind Wohnhäuser gefährdet. Jetzt hat das Landratsamt einen Bescheid erlassen.

Von Wolfgang Widemann

Seit Jahren haben die Bewohner einiger Häuser am Reisbach in Ebermergen zunehmend ein ungutes Gefühl. In dem Gewässer haben sich etwa 100 Meter von den Gebäuden entfernt am Ortsrand einige Biber angesiedelt. Als begabte Baumeister stauen die Nagetiere das Wasser mithilfe von bis zu vier Meter hohen Staudämmen immer höher. Die Anlieger und die Stadt Harburg sehen darin schon länger eine Flutgefahr. Diese soll nun gebannt werden.

