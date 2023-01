TSV Ebermergen steht vor einigen Herausforderungen

Bei der Generalversammlung des TSV Ebermergen finden Neuwahlen statt. Die Vereinsgebäude müssen saniert werden.

Mit einer weitgehend unveränderten Führungsriege geht der TSV Ebermergen in die kommenden drei Jahre. In diesen steht der Verein vor einigen neuen Herausforderungen. Dies machten die Vorstände in der Generalversammlung deutlich.

Bei den Neuwahlen stellten sich alle fünf Vorstände wieder zur Verfügung. Die 56 anwesenden Mitglieder bestätigten Peter Eigner, Günter Hertle, Christine Lernhard, Tobias Tusch und Andrea Widemann in ihren Ämtern. Gleiches gilt für Schriftführerin Tanja Beck, Frauenvertreterin Margret Kühne und Matthias Stark, den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit.

Einen Wechsel gab es an der Spitze der Sparte Turnen. Anja Rau übernahm den Posten von Vanessa Wiedemann. Die weiteren Abteilungsleiter sind Tobias Tusch (Fußball) Josef Friedel (Tennis), Katrin Kühne (Theater), Daniel Deisenhofer ( Tischtennis) und Günter Hertle (Volleyball). Als Kassenprüfer fungieren Andreas Kühne, Simone Heiß und Volker Falch.

Staatliche Corona-Finanzhilfen haben den TSV Ebermergen spürbar entlastet

Vorstand Günter Hertle ging auf das vergangene Jahr und die aktuelle Situation im TSV ein. Der Verein sei gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Zahl der Mitglieder (584) sei nur ganz leicht zurückgegangen und der TSV habe von den staatlichen Hilfen spürbar profitiert. Laut Vorstand Finanzen Andrea Widemann erhielt der Verein von Bund und Freistaat insgesamt über 28.000 Euro. Dadurch habe man 2022 die Schulden abbauen und Rücklagen bilden können.

Finanzielle Reserven sind den TSV-Verantwortlichen zufolge dringend nötig, um einige Aufgaben in naher Zukunft zu bewältigen. Hertle bezeichnete die Renovierungen der über 70 Jahre alten Turnhalle und des rund 30 Jahre alten Sportheims als „größte Brocken in den nächsten Jahren“. In und an der Halle gebe es „einiges zu richten“. Am Sportheim stünden unter anderem die Sanierung der Fassade und die Erneuerung der Heizung (bislang mit Öl) an. Bevor die beiden Projekte angegangen würden, gelte es ein Konzept zu erstellen. Momentan habe auch der TSV mit Preissteigerungen für Energie zu kämpfen. Sorgen bereite dem Vorstand auch der Mangel an Übungsleitern. Wegen des geringen Interesses findet 2023 kein TSV-Faschingsball statt.

In Ebermergen finden in diesem Jahr die Fußball-Stadtmeisterschaft und Theateraufführungen statt

Hertle dankte für die „tolle Zusammenarbeit“ in der Vereinsführung und für das Engagement in den Abteilungen. Aus diesen war in der Versammlung unter anderem zu hören, dass die Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft heuer vom 28. bis 30. Juli in Ebermergen stattfindet, dass nach der Corona-Pause erstmals wieder Theater gespielt wird (sechs Vorstellungen vom 10. bis 23. April), dass es Tanja Beck in ihrer Tischtennis-Leistungsklasse bis zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften brachte, dass erstmals ein Tennisplatz auch über den Winter offen ist und dass die Volleyballer fünf Teams im Spielbetrieb haben.

Christoph Schmidt, Bürgermeister der Stadt Harburg, dankte in seinem Grußwort allen, die sich für den TSV Ebermergen engagieren. (AZ)