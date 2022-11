Unachtsamkeit beim Wenden führt zu Unfall

Ein 68-Jähriger kracht mit seinem Auto ins Heck eines anderen Pkws: 8000 Euro Schaden.

Am Dienstag kam es mittags kurz nach 12 Uhr zu einem Auffahrunfall in Ebermergen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Dänischhagen auf der Schäfgasse in Richtung Badgasse. Dort wollte der Mann vor einer Straßensperrung wenden. Dabei prallte sein Wagen in das rechte Heck eines verkehrsbedingt wartenden Pkws, den eine 50-jährige aus der Stadt Harburg steuerte. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde aufgenommen. (AZ)