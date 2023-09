Unbekannter macht sich in Umkleidekabinen in Ebermergen zu schaffen

Während des Fußballspiels am Sonntag erbeutete ein Dieb mehrere hundert Euro im Vereinsheim.

Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Dieb, der am Sonntag ein Fußballspiel in Ebermergen ausnutzte, um sich in der Umkleidekabine des Vereinsheims zu schaffen zu machen. Wie die PI Donauwörth mitteilt, fand das Spiel zwischen 15 und 16.30 Uhr auf dem Fußballplatz Am Gschlatt 1 statt. Der Täter nutzte diese Zeit, um in der Kabine Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro an sich zu nehmen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)