Unfall mit Linienbus in Ebermergen

Weil sie die Kurve schneidet, prallt eine Frau gegen den Linienbus des Schienenersatzverkehrs. Doch es geht glimpflich aus.

Am Donnerstagnachmittag hat es in Ebermergen einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Eine 61-jährige Donauwörtherin war mit ihrem Auto die Langgasse entlanggefahren, als sie in einer Kurve zu weit nach links kam. Sie prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Linienbus des Schienenersatzverkehrs, den ein 57-jähriger Rieser steuerte. Weder die beiden Fahrenden noch ein Fahrgast wurden verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Autofahrerin wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort angezeigt. (AZ)