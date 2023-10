Ebermergen

Vater und Sohn teilen Büro und Chefposten: Bei Steger klappt der Übergang

Plus Bei Steger Haustechnik in Ebermergen übernimmt Sohn Michael die Firma von Vater Siegfried. Die beiden erzählen, wie das funktioniert - und was ihnen Sorgen macht.

Mit fast 50 Jahren gründete Siegfried Steger seine Firma, 18 Jahre später steht ein Wandel bevor: Sein Sohn Michael Steger übernahm erst vor wenigen Wochen das Familienunternehmen mit seinen 15 Beschäftigten. Derzeit arbeiten beide Generationen am Standort in Ebermergen. An einem normalen Arbeitstag teilen sich Vater und Sohn das Büro. Wer mit den beiden sprechen möchte, läuft durch eine offene Tür und steht zwischen den beiden Schreibtischen. Rechts sitzt Senior Steger, 66 Jahre, links Junior Steger, 34 Jahre. Das gemeinsame Büro hat auch seinen Grund. Als vor etwa zwei Jahren klar war, dass Michael Steger die Geschäftsführung übernimmt, holte sein Vater ihn zu sich in das Büro. So bekam der Junior nicht nur die Arbeit an den Projekten, sondern auch die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen mit.

Klare Trennung zwischen Beruf und Privat bei Steger Haustechnik

Für Michael Steger ist das Büro besonders nah – er wohnt mit seiner Frau direkt über dem Betrieb. Das habe nach seinem Einzug zu Schwierigkeiten geführt. "Am Anfang war es etwas schwer, im Urlaub oder an freien Tagen Geschäftliches und Privates zu trennen", erzählt der 34-Jährige. Nach einem klärenden Gespräch komme dies inzwischen nicht mehr vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

