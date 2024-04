Wörnitzbrücke und Fischergasse in Ebermergen gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die historische Wörnitzbrücke in Ebermergen blockiert. Die Maßnahme ist bald abgeschlossen.

Seit Dienstag sind die alte Wörnitzbrücke in Ebermergen und die direkt anschließende Fischergasse gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten: Schäden am Asphalt werden repariert. Nach Auskunft der Stadt Harburg dürfte die Brücke im Laufe des Donnerstags wieder für den Verkehr frei sein. Die Fischergasse bleibe wohl bis Freitag gesperrt.

Die Sanierung der Brüstungen der historischen Brücke steht noch aus. Diese Maßnahme findet, so verkündete Bürgermeister Christoph Schmidt kürzlich, wohl im Frühjahr statt. Die viel genutzte Brücke wird dann für einige Zeit gesperrt sein. In Ebermergen sind von der zweiten Woche im Mai an weitere Reparaturen an schadhaften Straßenabschnitten geplant. (wwi)