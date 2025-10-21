Edeka schließt schon bald: Was kommt dann?

Die Befürchtungen vieler Menschen in Harburg und Umgebung bewahrheiten sich. Der Lebensmittelkonzern Edeka schließt seinen Supermarkt in Harburg zeitnah. Bereits am 8. November hat der Laden letztmals geöffnet. Durch die Entscheidung des Unternehmens hat die 5600-Einwohner-Stadt bald keinen sogenannten Vollsortimenter mehr. Damit steht die Kommune auch ohne Postfiliale da. In der Stadt kocht die Gerüchteküche. Helmut König, Eigentümer des Gebäudes, stellt im Gespräch mit unserer Redaktion einige Dinge klar.

In den vergangenen Wochen sprach sich in Harburg herum, dass der Edeka-Markt nach über 20 Jahren aufgegeben wird. In einer Sitzung des Stadtrats bestätigte Bürgermeister Christoph Schmidt die Nachricht (wir berichteten). Das Gebäude an der Wemdinger Straße gehört Helmut König aus Wechingen. Der baute es 1998. Zunächst waren dort ein Supermarkt (Spar) und ein Getränkemarkt untergebracht, ehe Edeka einzog und die gesamte Fläche nutzte.

Eigentümer von Gebäude in Harburg: „Entscheidung ging rein von Edeka aus“

König betont, er sei nicht schuld daran, dass der Edeka-Supermarkt geschlossen wird. Es habe keine Mieterhöhung im Raum gestanden. Dem Vernehmen nach wäre der Eigentümer dem Konzern sogar entgegengekommen. „Die Entscheidung ging rein von Edeka aus“, so König.

Wie geht es jetzt weiter? „Wir sind in Gesprächen“, sagt der Unternehmer. An diesen sei auch die Stadt beteiligt, was wiederum Bürgermeister Schmidt bestätigt. Der hatte bereits erklärt, man wolle wieder einen Vollsortimenter in Harburg ansiedeln. „Wir hätten nichts dagegen“, merkt Helmut König dazu an. Nach seiner Ansicht müsste ein Supermarkt dieser Art in Harburg nach wie vor gut laufen. König verweist auf die Städte Wemding und Oettingen, in denen jeweils mehrere Supermärkte und Discounter angesiedelt sind.

Lebensmittel-Angebot in Harburg ist eingeschränkt

Auch wenn sich ein anderer Konzern für die Burgstadt interessieren sollte, wird es wohl keinen direkten Übergang geben. Solange bleibt das Lebensmittel-Angebot eingeschränkt. In der Kernstadt existieren ein Discounter, eine Bäckerei und eine Metzgerei, in Ebermergen ein Dorfladen, in Mauren eine Metzgerei und in mehreren Ortsteilen Direktvermarkter. Was demnächst ebenfalls fehlt: eine Postfiliale. Die betrieb das Edeka-Personal bislang mit. Schmidt berichtet, die Kommune sei mit der Post/DHL in Kontakt, „um eine schnelle Alternativlösung in Harburg zu finden“. Dies sei aber nicht so einfach.

Mit dem Edeka-Supermarkt ist in Harburg auch die im Eingangsbereich befindliche Backstube Wünsche bald Geschichte in Harburg. Das ist auf Plakaten zu lesen, die inzwischen im Eingangsbereich des Marktes hängen - verbunden mit dem Hinweis, dass am 8. November bereits um 14 Uhr der Verkauf beendet wird.