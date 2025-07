Egbert Wenninger leitet künftig den Grenzebach-Standort in Hamlar

Egbert Wenninger leitet ab dem 1. August den Grenzebach-Standort in Hamlar. Das teilt das Unternehmen mit. Zudem werden der Standort sowie das Geschäft der Business Unit Glas unter seiner Führung zusammengeführt.

Wenninger ist seit mehr als 20 Jahren Teil der Grenzebach Gruppe, er wird in diesem Zug seine Aufgaben in den USA beenden. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Mit seiner umfassenden Marktexpertise und seinem tiefen Verständnis für die gesamte Bandbreite des Grenzebach-Portfolios wird er den Standort und das Geschäft nachhaltig vorantreiben.“

Wenninger sei überzeugt vom Potenzial des Standorts Hamlar und blicke – trotz aller Herausforderungen – sehr zuversichtlich in die Zukunft. „Gemeinsam mit dem Team möchte er Hamlar weiter stärken und das Geschäft konsequent weiterentwickeln“, so die Mitteilung. Der Diplom-Ingenieur Wenninger stammt aus Rain und sitzt dort auch im Stadtrat. (AZ)