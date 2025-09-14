Kürzlich fand das diesjährige Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Eggelstetten statt. Dort meisterten rund 30 Kinder mit viel Spaß und Geschick insgesamt acht Spielstationen. Zudem gab es eine Vorführung wie gefährlich es ist, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Zum Abschluss fand nach einer kleinen Stärkung am Feuerwehrhaus noch die Siegerehrung statt.

