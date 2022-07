Rentner landet mit Auto im Gebüsch

Ein Rentner ist mit seinem Auto von der Straße Richtung Eggelstetten abgekommen, weil er Gegenverkehr auswichen wollte.

Auf der Kreisstraße zwischen Bäumenheim und Eggelstetten ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 88-jähriger aus dem Landkreis war die Kreisstraße in Richtung Eggelstetten gefahren, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein Auto entgegenkam, das die Kurve schnitt. Der Rentner war gezwungen, nach rechts auf das Bankett auszuweichen.

Er geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, überquerte die Fahrbahn nach links und prallte dort abseits der Straße in ein Gebüsch. Der Rentner blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von gut 2000 Euro. Zu einer Berührung mit dem Auto war es nicht gekommen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs war einfach weitergefahren. Die Rainer Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)