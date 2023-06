Rucksack gestohlen am Badesee in Eggelstetten

Ein 59-Jähriger legt in Eggelstetten seinen Rucksack auf der Liegefläche ab und geht schwimmen. Als er zurückkommt, fehlt der Rucksack samt Handy und Bargeld.

Zu einem Diebstahl ist es am Sonntagnachmittag an einem Badesee in Eggelstetten gekommen. Dort wurde laut Polizei ein Rucksack entwendet. Der 59-jährige Geschädigte legte seinen Rucksack samt Inhalt auf der Liegefläche des Badesees ab und ging zum Schwimmen. Als er an seinen Platz zurückkam, war der unbeaufsichtigte Rucksack verschwunden. Darin befanden sich ein Handy der Marke Samsung, Bargeld in Höhe von 20 Euro und eine Pumpe zum Aufblasen von Luftmatratzen. Der Beuteschaden wird mit 450 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Rain zu melden 09090/7007-0. (AZ)