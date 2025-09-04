Verschwundener Notenschlüssel in Eggelstetten

Schon zum 11. Mal in Folge führte die Trachtenkapelle Oberndorf im Rahmen des örtlichen Ferienprogramms eine Schnitzeljagd durch. Dieses Jahr mussten die 36 Kinder die Puzzleteile eines verschwundenen Notenschlüssels sammeln. Dabei wurden verschiedene – teilweise auch musikalische – Aufgaben in Eggelstetten gelöst. So sollte die besungene Frucht aus „Ein Männlein steht im Walde“ oder ein Straßenname anhand des Sonnenstands gefunden werden. Am Ende wurden alle erfolgreichen Teilnehmer mit einer Urkunde belohnt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!