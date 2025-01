Der Ton verroht. Sichtbar ist das in den sozialen Medien, wo Beleidigungen an der Tagesordnung sind. Aber eben auch im öffentlichen Raum. Feuerwehrleute und Polizisten sind immer häufiger mit respektlosem Verhalten konfrontiert. So mancher Zeitgenosse vergisst auch in Notsituationen offenbar völlig die gute Kinderstube. Purer Egoismus bricht sich Bahn.

