Feldheim/Genderkingen kassiert vier Gegentore gegen Ehekirchen II

In der Kreisklasse Neuburg unterlag die SG Feldheim/Genderkingen dem FC Ehekirchen II mit 0:4. Das Spiel startete perfekt für die Gäste aus Ehekirchen. Ein Abschluss aus zehn Metern durch Samuel Zimmerer, kurz nach Spielbeginn, brachte die Führung für die Landesliga-Reserve. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne größere Chancen, bei dem die ersatzgeschwächte Heimelf um Struktur in ihrem Spiel bemüht war. Größte Chance, bis zu diesem Zeitpunkt, für die Heimelf war ein Kopfball von Christian Reile (25.). Kurz vor der Pause hatte Mario Edel, nach einer Ecke, den Ausgleich auf dem Fuß, könnte diesen aber aus sieben Metern nicht im Tor unterbringen.

Nach der Pause ergab sich zunächst ein ähnliches Bild. Die Heimelf war bemüht, aber im letzten Drittel zu ungenau. In der 55. Minute ließ Nicolas Gschwender nach einem langen Ball seinen Gegenspieler stehen und schob überlegt zum 0:2 ein. In einer Druckphase der Heimelf konnte Ehekirchen, nach einem schönen Konter durch Louis Gschwender, das 0:3 erzielen. In der 80. Minute kam es noch dicker für für die SG. Mario Edel kassierte wegen einer Notbremse die Rote Karte. Den folgenden Freistoß verwandelte Simon Schmaus und erhöhte auf 0:4. Anschließend war Feierabend. Die Gäste waren in ihren Aktionen zielstrebiger und entschlossener und entführen verdiente drei Punkte aus Feldheim. Zuschauer: 80. (sk)