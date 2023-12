Donauwörth

Ehemalige Realschule St. Ursula: Der Nachmieter steht fest

Plus Das Geheimnis ist gelüftet. Es gibt eine Lösung für das leer stehende Gebäude der umgezogenen Realschule St. Ursula. Doch es ist noch nicht alles gesichert.

Über Jahrzehnte war es das Zuhause von Generationen von Schülerinnen und Schülern gewesen. Die Realschule St. Ursula gehörte fest dazu zur Donauwörther Innenstadt. Seit Herbst ist sie in einen neuen Komplex im Stauferpark umgezogen. Und seitdem steht das große Schulgebäude leer. Jetzt ist klar, wer neu einziehen wird in die Klostergasse.

Seit Februar sei ihm klar gewesen, dass der Weg gangbar ist, ja, dass das Projekt beherzt vorangetrieben werden sollte. Seitdem hat Heinrich Kopriwa eine Unmenge zu erledigen – und das, obwohl der Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) eigentlich im Ruhestand ist. Doch das Thema sei zu wichtig, um es nicht zu beackern, sagt er. Der Bedarf sei da, unbedingt. Kurzum: Die AWO hat sich vor einiger Zeit entschlossen, in das seit Sommer dieses Jahres leer stehende Gebäude der Realschule St. Ursula einzuziehen. Das Ganze hat einen sehr praktischen Grund: Die Arbeiterwohlfahrt betreibt momentan dreieinhalb Hortgruppen an verschiedenen Standorten in der Innenstadt. Doch jener in der Reichsstraße ist ein Provisorium und hat nur eine befristete Betriebserlaubnis, wie Kopriwa gegenüber der Redaktion erklärt.

