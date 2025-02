Neujahrsempfang in Rain: Fluthelfer werden ausgezeichnet

Ein Festakt als Neujahrsgruß erst am 31. Januar? Warum ist die Stadt Rain so spät damit dran? - Für diese Frage, die Landrat Stefan Rößle als Gastredner in den Raum stellte, hatte er selbst gleich - augenzwinkernd - die Antwort parat: Klar, erst jetzt kann man wieder über die Schienen fahren, nachdem der Bahnübergang bei Südzucker monatelang gesperrt war! Damit war also für weit mehr als 200 Gäste - sinnbildlich - der Weg frei zur Aula des Schulzentrums. Das repräsentative Herzstück des neuen Gebäudes bildete für den feierlichen Empfang einen ausgezeichneten Rahmen.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrsempfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis