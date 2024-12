400-Euro abgegeben: Die Polizei sucht ehrlichen Finder

Für eine schöne Geschichte zum ersten Advent sorgte am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Mann im Stadtgebiet Donauwörth. Er fand eine Geldbörse mit mehr als 400 Euro Bargeld sowie zahlreichen Dokumenten darin und gab diese an der Wache der Donauwörther Polizeiinspektion ab. Das berichten die Beamten. Der 43-jährige Eigentümer des Geldbeutels hatte den kurz zuvor erfolgten Verlust noch nicht einmal bemerkt, als die Polizisten ihn kontaktierten. Da der ehrliche Finder seinen Namen nicht bei den Beamten angab, der Eigentümer sich jedoch bei diesem bedanken und den Finderlohn aushändigen möchte, wird der Mann gebeten, sich unter Telefon0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

