Wenn Bäume zum Ärgernis werden: Muss eine Eiche weichen?

Eine Stieleiche auf einem städtischen Grundstück ist einer Anliegerin ein Dorn im Auge. Die Eiche am Spielplatz Hallstadtweg in der Parkstadt kommt der Bürgerin zu Nahe an ihre Garage. Sie gibt an, dass es an der angrenzenden Fertiggarage bereits zu Schäden gekommen sei, weil der Baum nicht einmal 70 Zentimeter entfernt sei. Die Eiche, 1984 gepflanzt, habe sich inzwischen zu einem „riesigen Baum“ entwickelt. Die Anliegerin hat beantragt, die Eiche zu fällen, um weitere Schäden zu vermeiden.

