Brandstiftung im Parkhaus: Gericht verurteilt Täter

In der Donauwörther Innenstadt herrschte am Mittag des 22. April vorigen Jahres der Ausnahmezustand. Beißender Gestank breitete sich in der Schustergasse und deren Umgebung aus, Fast zwei Dutzend Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst standen auf den Straßen. Aus der Zu- und Ausfahrt des Parkhauses am Münster quoll schwarzer Rauch, die Menschen aus den Büros und Wohnungen über der Tiefgarage wurden ins Freie geholt und Autobesitzer gelangten nicht mehr zu ihren Wagen, die in dem Bauwerk standen. Grund: Im zweiten Untergeschoss des Parkhauses brannte ein Auto. Schnell war klar: Ein Mann hatte es angezündet. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Nun beschäftigte sich das Schöffengericht in Nördlingen mit dem Fall und seinen Hintergründen.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis