Ein hinreißendes Konzert mit Cash-n-go im Donauwörther Zeughaus

Donauwörth

Konzert Cash-n-go: Vom Bügelbrett zum Disko-Sound

Das A-capella-Ensemble Konzert Cash-n-go bringt das Donauwörther Zeughaus zum Kochen: Spritzige Songs nur mit Stimme! Witzig und hinreißend musikalisch!
Von Beate Schwab
    Cash'n'go
    Cash'n'go Foto: Beate Schwab

    Wer braucht schon Instrumente, um Rock- und Popsongs mitreißend zu interpretieren? Was allein mit sechs Gesangsstimmen an Sound und Groove möglich ist, zeigte das Augsburger Ensemble Cash-n-go im Donauwörther Zeughaus: „Strictly a cappella“. Mit beeindruckender Stimmgewalt und einer spritzigen, witzigen Show verbreitete die Gruppe ansteckend gute Laune und erntete mit ihren Ohrwurm-Songs wahre Beifallsstürme.

