Konzert Cash-n-go: Vom Bügelbrett zum Disko-Sound

Wer braucht schon Instrumente, um Rock- und Popsongs mitreißend zu interpretieren? Was allein mit sechs Gesangsstimmen an Sound und Groove möglich ist, zeigte das Augsburger Ensemble Cash-n-go im Donauwörther Zeughaus: „Strictly a cappella“. Mit beeindruckender Stimmgewalt und einer spritzigen, witzigen Show verbreitete die Gruppe ansteckend gute Laune und erntete mit ihren Ohrwurm-Songs wahre Beifallsstürme.
Donauwörth
