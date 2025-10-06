Konzert Cash-n-go: Vom Bügelbrett zum Disko-Sound

Wer braucht schon Instrumente, um Rock- und Popsongs mitreißend zu interpretieren? Was allein mit sechs Gesangsstimmen an Sound und Groove möglich ist, zeigte das Augsburger Ensemble Cash-n-go im Donauwörther Zeughaus: „Strictly a cappella“. Mit beeindruckender Stimmgewalt und einer spritzigen, witzigen Show verbreitete die Gruppe ansteckend gute Laune und erntete mit ihren Ohrwurm-Songs wahre Beifallsstürme.

Beate Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeughaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christina Bianco Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis