Ein Jahr Jugendrat in Donauwörth: Wie fällt die Bilanz aus?

Den Stimmen der Jugend mehr Gehör zu verschaffen – das ist das Ziel des Jugendrats. Vor rund einem Jahr startete das Gremium, seitdem fanden einige Sitzungen statt. Wichtige Themen sind dabei die Planung von Veranstaltungen, aber auch die Frage, wie man mehr Interessierte für die Jugendarbeit gewinnen kann. In so manchem unterscheidet sich die Arbeit von der im Stadtrat.

Das Prinzip ist ein ähnliches: Es gibt eine Sitzungsleitung, Personen melden sich zu Wort, am Ende kommt es zur Abstimmung. Doch im Gegensatz zum Stadtrat hat nicht unbedingt jeder, da gerade mitdiskutiert, eine Stimme. Denn im Jugendrat haben mehrere Organisationen je eine Stimme: die Katholische Landjugend Auchsesheim, das Jugendzentrum Donauwörth, der Wasserhaustreff Nordheim, der Jugendtreff Parkstadt, der Jugendtreff Riedlingen, die katholische Landjugend Schäfstall sowie der Jugendtreff Wörnitzstein. Doch es können auch mehrere Vertreter an den Sitzungen teilnehmen. „Dann müssen sie sich aber auf eine Stimme einigen“ sagt Jugendreferent Markus Reichensberger (AL-JB), der die Sitzungen leitet.

Im Jugendrat Donauwörth herrscht konstruktive Atmosphäre

Seit gut einem Jahr fallen so Entscheidungen, die für die Jugend in der Stadt relevant sind. Und das bei einer äußerst konstruktiven Atmosphäre, wie Reichensberger lobt. „Die Diskussionskultur ist genau so, wie man es sich von manchem Stadtratsmitglied wünschen würde: Sie ist von einem Miteinander geprägt.“ Teilweise müsse er die ein oder andere Meinung auch „rauslocken“, wie Reichensberger sagt. „Es ist auch meine Aufgabe, die einzelnen Personen einzubinden.“ Auch Sina Schmidbaur empfindet die Stimmung als gut. Sie sitzt im Vorstand des Jugendtreffs Riedlingen und ist regelmäßig bei den Sitzungen dabei. „Wir kommen im Grunde immer zu einem guten Ergebnis“, sagt sie. Jeder bringe Erfahrungen ein, eine große Kompromissfindung sei nicht nötig.

Eine der Punkte, über die der Jugendrat spricht, ist der Mangel an Nachwuchs in den Jugendtreffs. Durch die Pandemie fehle eine gewisse Altersspanne an jungen Menschen, die Jugendzentren nie besucht hätten. „Das ist eine Problematik, die vermehrt aufgekommen ist“, sagt Jugendreferent Reichensberger. Helfen sollen unter anderem Veranstaltungen wie das Juze-Hopping. Dabei öffneten in diesem Jahr bereits zweimal Jugendtreffs zur selben Uhrzeit, der Busverkehr war frei. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Jugendrat. „Ohne den wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen“, sagt Sina Schmidbaur vom Riedlinger Jugendtreff mit Blick auf die große Organisationsleistung.

Landesgartenschau ist Thema im nächsten Donauwörther Jugendrat

So viel der Jugendrat bereits bewegt hat – allgemeine städtische Vorhaben waren noch nicht Thema. „Die Anfangsphase war einfach eine Findungsphase. Da ging es auch darum zu verstehen, wie die Strukturen in der Stadt sind“, sagt Reichensberger. Deshalb habe der Jugendrat auch noch keine Anträge in den Stadtrat eingereicht. Ein Mega-Thema für die Stadtentwicklung wird dann aber im Dezember auf der Tagesordnung stehen: Dann stellen die Verantwortlichen die Pläne für die Landesgartenschau vor, die der Jugendrat auch diskutieren wird.

„Der Draht zur Stadt wird durch den Jugendrat auf jeden Fall noch einmal gestärkt“, findet Sina Schmidbaur. Reichensberger berichtet, dass einer der Bürgermeister immer zugegen sei, dazu kämen Stadtratsmitglieder. „Das Interesse ist auf jeden Fall da.“ Und auch in anderer Hinsicht ist der Jugendrat aus Sicht von Sina Schmidbaur eine Bereicherung: „Der Kontakt zu den anderen Jugendeinrichtungen ist mit Sicherheit noch besser geworden.“ Man sei einfach besser vernetzt und tausche sich noch mehr aus. Übrigens dauern die Sitzungen des Jugendrats nicht länger als anderthalb Stunden: Noch etwas, das der Stadtrat so nur selten hinbekommt.