Schlägerei in Unterkunft: Mann verletzt und Handy kaputt

In einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth ist es am Donnerstag zu einer Schlägerei gekommen. Daran waren zwei Männer beteiligt.

Die Polizei wurde gegen 17 Uhr zu dem Wohnheim in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Riedlingen gerufen. Anlass des zuerst veritabel verbalen Streits war den ersten Erkenntnissen zufolge die erhebliche Alkoholisierung der beiden Beteiligten. Als der 50- Jährige daraufhin das Mobiltelefon seines Kontrahenten, 41, zertrümmerte, kam es zu wechselseitigen Faustschlägen.

Der 50-Jährige erlitt dadurch unter anderem möglicherweise einen Kieferbruch. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung. (AZ)