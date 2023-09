Mertingen

05:55 Uhr

Ein romantisches Wohlfühlkonzert in Mertingen

Plus Mezzosopranistin Christianne Bélaner und Pianistin Galina Strohwald-Kan boten einen Abend voller kleiner, musikalischer Wunder.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Urlaubsgefühlen nachzuspüren an einem sommerwarmen Septembernachmittag, im Konzert in bekannten Melodien schwelgen - der Kulturkreis Mertingen machte es möglich. Er hatte in seinem ersten Festkonzert anlässlich des 25. Geburtstags dazu eingeladen. Canzonen von Francesco Paolo Tosti, berühmt als Komponist und gefeierter Tenor, sind nach wie vor der Inbegriff für italienisches Lebensgefühl. Er vertonte um die 500 Gedichte – und viele seiner neapolitanischen Lieder, wie auch „Il Pescatore canta!“ wurden weltberühmt.

Zauberhaft war etwa das fröhliche, beschwingte Bild des Fischers in verführerischen Tönen malend, das Christianne Bélanger in ihrem Liederabend „Romanzen und Serenaden“ präsentierte. Fast plastisch waren Möwengeschrei, Fischernetze und der Geruch des Meeres wahrzunehmen. Dieses Lied passt, wie für sie geschrieben, zu der unwiderstehlichen, sprühenden, kanadischen Mezzosopranistin, vielfach tätig an der Oper Montreal, aber auch in Ulm und Augsburg zu hören, zu ihrer kernig-markanten, fokussierten Stimme mit grandioser, warm grundierter, farbiger Mittellage und makelloser Höhe.

