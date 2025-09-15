Icon Menü
Ein Rundgang mit Beeinträchtigten: Wie barrierefrei ist Donauwörth?

Donauwörth

„Fünf Zentimeter – das ist zu hoch“: Wie barrierefrei ist Donauwörth?

Die Stadt ist laut Betroffenen bei der Barrierefreiheit zwar gut aufgestellt. Doch gibt es auch hier Problemstellen. Ein Rundgang mit Beeinträchtigten.
Von Bill Titze
    Das Kopfsteinpflaster in der Donauwörther Innenstadt ist für Rollstuhlfahrer nicht sehr angenehm zu befahren.
    Das Kopfsteinpflaster in der Donauwörther Innenstadt ist für Rollstuhlfahrer nicht sehr angenehm zu befahren. Foto: Bill Titze

    Der Rundgang hat noch gar nicht so richtig angefangen, da gibt es die erste Barriere. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unmittelbar vor dem Haupteingang des Landratsamts ist der Bordstein doch recht hoch. Kurzerhand holt Helmut Götz vom Inklusionsbeirat Donau-Ries den Zollstock raus: „Fünf Zentimeter sind das hier – das ist zu hoch.“ Nicht beeinträchtigten Menschen dürfte das gar nicht wirklich auffallen, doch für Rollstuhlfahrer stellt eine solche Barriere eine hohe Hürde dar. Nicht die einzige problematische Stelle in der Donauwörther Innenstadt, wie bei einem Rundgang mit Betroffenen klar wird.

