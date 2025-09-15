„Fünf Zentimeter – das ist zu hoch“: Wie barrierefrei ist Donauwörth?

Der Rundgang hat noch gar nicht so richtig angefangen, da gibt es die erste Barriere. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unmittelbar vor dem Haupteingang des Landratsamts ist der Bordstein doch recht hoch. Kurzerhand holt Helmut Götz vom Inklusionsbeirat Donau-Ries den Zollstock raus: „Fünf Zentimeter sind das hier – das ist zu hoch.“ Nicht beeinträchtigten Menschen dürfte das gar nicht wirklich auffallen, doch für Rollstuhlfahrer stellt eine solche Barriere eine hohe Hürde dar. Nicht die einzige problematische Stelle in der Donauwörther Innenstadt, wie bei einem Rundgang mit Betroffenen klar wird.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rundgang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis