Einbruch in Lagerräume: Polizei bittet um Hinweise

Eine unbekannte Person hat sich in den vergangenen Tagen unbefugt Zugang zu Lagerräumlichkeiten in der Alemannenstraße in Asbach-Bäumenheim verschafft. Eine Streife stellte nach einem Zeugenhinweis fest, dass eine gewaltsam geöffnet worden war.

Ob der Einbrecher etwas aus dem Gebäude stahl, muss die Polizei erst herausfinden. Sie ermittelt aktuell wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)