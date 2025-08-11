Einbruch in Freibad: Büro verwüstet, Tresor zerstört

Zum zweiten Mal in diesem Sommer war das Freibad auf dem Schellenberg in Donauwörth das Ziel von Einbrechern. In der Nacht auf Montag drangen Unbekannte in den Bereich der Kassenverwaltung am Eingang ein. Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor. Dies hat zwar keine Auswirkungen auf den Badebetrieb, aber die Abläufe an der Kasse sind eingeschränkt.

Der Zeitraum, in dem die Einbrecher kamen, lässt sich laut Polizei zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, eingrenzen. Am Eingang drangen sie gewaltsam in die Räume am Kassenhäuschen ein. Unter anderem hebelten die Eindringlinge eine Tür auf. Auch ein Fenster schlugen sie ein. Den Innenraum verwüsteten die Täter. In einem der Räume rissen sie den Tresor heraus und flexten dann dessen Rückseite auf. So gelangten sie an den Inhalt des Geldschranks. Die Polizei beziffert den Beuteschaden auf rund 2000 Euro. Hinzu kommt der Sachschaden. Der liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 5000 Euro.

Karten für das Freibad gibt es nur am Automat und per Internet

Durch die Zerstörungen ist derzeit kein Ticketverkauf an der Kasse möglich. Der Rollladen dort ist heruntergelassen. Tickets für die Freizeiteinrichtung, die bei bestem Wetter am Montag gut besucht war, konnten nur am Kassenautomat und über den Online-Shop erworben werden. Mitarbeiter des Bads stellten am Eingang einen Tisch auf und wiesen die Besucher auf die Umstände hin.

Icon vergrößern Der Rollladen am Kassenverkauf des Freibads in Donauwörth blieb am Montag geschlossen. Foto: Wolfgang Widemann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Rollladen am Kassenverkauf des Freibads in Donauwörth blieb am Montag geschlossen. Foto: Wolfgang Widemann

Derweil bittet die Polizeiinspektion Donauwörth um Hinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen am Freibad und dessen Umfeld gemacht haben, werden gebeten., sich zu melden. Telefon: 0906/706670.

Bereits im Juni hatte es im Donuwörther Freibad einen Einbruch gegeben. Damals suchten die Täter ebenfalls den Bereich an der Kasse heim, blieben aber ohne Beute. (wwi)