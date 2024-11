Einbrecher in Lokal erbeuten Tresor mit Bargeld

Einbrecher haben in einem Lokal in Riedlingen unter anderem Bargeld erbeutet. Dies geschah in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr.

Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür des asiatischen Restaurants in der Kaiser-Karl-Straße. In dem Gebäudes nahmen sie auch einen Tresor mit. In diesem befand sich Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sicherte mehrere Spuren und ermittelt nun weiter. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)