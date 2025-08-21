Icon Menü
Einbrecher in Bauwagen auf Sportgelände in Rain

Rain

Einbruch in Bauwagen auf Sportgelände

Unbekannte haben das Sportgelände in Rain heimgesucht. Die Einbrecher stahlen wohl Trainingsutensilien.
    •
    •
    •
    Unbekannte sind auf dem Sportgelände in Rain in einen Bauwagen eingedrungen. Sie knackten das Vorhängeschloss.
    Unbekannte sind auf dem Sportgelände in Rain in einen Bauwagen eingedrungen. Sie knackten das Vorhängeschloss. Foto: Benjamin Reif (Symbolbild)

    Ein ungewöhnliches Ziel haben sich Einbrecher in Rain ausgesucht. Sie drangen in einen Bauwagen ein, der auf dem Sportgelände am Fasanenweg steht. Die Täter stahlen der Polizei zufolge vermutlich diverse Trainingsutensilien.

    Bemerkt wurde der Einbruch am Mittwochabend. Der oder die Unbekannten hebelten das Vorhängeschloss an der Tür auf, um in den Wagen zu gelangen. In diesem sind diverse gelagert gelagert, welche die Sportler für ihre Übungseinheiten benötigen.

    Derzeit wird laut Polizei geklärt, in welchem Umfang Gegenstände aus dem Bauwagen gestohlen wurden und welchen Wert sie haben. Auf etwa 150 Euro beläuft sich der Sachschaden an dem Wagen. Der Einbruch fand zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Mittwoch, 21 Uhr, statt. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

