Einbruch in Bauwagen auf Sportgelände

Ein ungewöhnliches Ziel haben sich Einbrecher in Rain ausgesucht. Sie drangen in einen Bauwagen ein, der auf dem Sportgelände am Fasanenweg steht. Die Täter stahlen der Polizei zufolge vermutlich diverse Trainingsutensilien.

Bemerkt wurde der Einbruch am Mittwochabend. Der oder die Unbekannten hebelten das Vorhängeschloss an der Tür auf, um in den Wagen zu gelangen. In diesem sind diverse gelagert gelagert, welche die Sportler für ihre Übungseinheiten benötigen.

Derzeit wird laut Polizei geklärt, in welchem Umfang Gegenstände aus dem Bauwagen gestohlen wurden und welchen Wert sie haben. Auf etwa 150 Euro beläuft sich der Sachschaden an dem Wagen. Der Einbruch fand zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Mittwoch, 21 Uhr, statt. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)