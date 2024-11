Einbrecher machen in Wohnhaus reiche Beute

Reiche Beute haben Einbrecher am Sonntag in einem Wohnhaus in der Donauwörther Parkstadt gemacht. Wie die Polizei mitteilt, hat das Diebesgut einen Wert, der im mittleren fünfstelligen Bereich liegt, also bei um die 50.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Personen in der Zeit zwischen 18.15 und 18.45 Uhr gewaltsamen Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Dr.-Loeffellad-Straße. In den Räumen gelangten die Täter an mehrere Wertgegenstände und nahmen sie mit. Der Sachschaden, der bei dem Einbruch entstand, wird derzeit noch geklärt.

Die Kripo Dillingen bittet Zeugen, die am Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Telefon: 09071/56-0. (AZ)