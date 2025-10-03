Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Einbrecher scheitern beim Versuch, in Tapfheimer Jugendheim einzubrechen

Tapfheim

Einbrecher wollen sich gewaltsam Zugang zu Jugendheim in Tapfheim verschaffen

Spuren an der Eingangstüre lassen diesen Rückschluss zu. Sie wurde beschädigt. Doch die Unbekannten scheiterten.
    • |
    • |
    • |
    Chancenlos waren die Täter, die versuchten, die Eingangstür eines Tapfheimer Jugendheims aufzubrechen.
    Chancenlos waren die Täter, die versuchten, die Eingangstür eines Tapfheimer Jugendheims aufzubrechen. Foto: Alexander Kaya, Symbolbild

    Einbruchsspuren an der Eingangstüre zeugen von ungebetenen Besuchern, die allerdings mit ihrer Absicht scheiterten: Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, hatten Unbekannte versucht, sich zwischen 28. September und 2. Oktober gewaltsam Zugang zum Jugendheim in der Abt-Roger-Straße in Tapfheim zu verschaffen. Der Schließzylinder muss nun aufgrund der entstandenen Beschädigung ausgetauscht werden. Der 40-jährige Eigentümer der Jugendbude geht von einem Sachschaden von rund 100 Euro aus. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth (Telefon 0906/706670) zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden