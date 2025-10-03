Einbrecher wollen sich gewaltsam Zugang zu Jugendheim in Tapfheim verschaffen

Einbruchsspuren an der Eingangstüre zeugen von ungebetenen Besuchern, die allerdings mit ihrer Absicht scheiterten: Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, hatten Unbekannte versucht, sich zwischen 28. September und 2. Oktober gewaltsam Zugang zum Jugendheim in der Abt-Roger-Straße in Tapfheim zu verschaffen. Der Schließzylinder muss nun aufgrund der entstandenen Beschädigung ausgetauscht werden. Der 40-jährige Eigentümer der Jugendbude geht von einem Sachschaden von rund 100 Euro aus. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth (Telefon 0906/706670) zu melden. (AZ)

