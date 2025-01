Die Mitglieder der Einbrecherbande, die am Samstag in einem Metall-Recycling-Betrieb in Wemding aufgeflogen ist, sind im Raum Augsburg wohnhaft. Dies ergaben die ersten Ermittlungen der Kripo Dillingen. Wie berichtet, sorgte ein aufmerksamer Zeuge dafür, dass die Beamten die Männer auf frischer Tat ertappten.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis