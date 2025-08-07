Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Einbruch in Donauwörth: 55-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt

Donauwörth

DNA-Spur entlarvt 55-Jährigen als Einbrecher

Der Wohnsitzlose war im Juni in Donauwörth in Volkshochschule, Wirtschaftsschule und Stadtbibliothek eingedrungen. Jetzt gibt es ein Strafverfahren gegen ihn.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei kam dank DNA-Treffer einem Mann auf die Spur, der schon bundesweit als Einbrecher tätig war.
    Die Polizei kam dank DNA-Treffer einem Mann auf die Spur, der schon bundesweit als Einbrecher tätig war. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn, Symbolfoto

    Ein zunächst unbekannter Täter brach im Zeitraum 11. Juni auf 12. Juni gewaltsam in ein Gebäude am Merkurplatz in der Donauwörther Innenstadt ein (wir berichteten). In mehreren Räumlichkeiten im Inneren des Gebäudes - unter anderem der Volkshochschule, der Stadtbibliothek und der privaten Wirtschaftsschule - entstand dabei Sachschaden von rund 5000 Euro. Zudem wurde Beute im Wert von knapp 900 Euro entwendet.

    Ermittlungsbeamte der PI Donauwörth sicherten damals zahlreiche Spuren an den Tatorten. In diesem Zusammenhang ergab sich jetzt Anfang August ein DNA-Treffer in der polizeilichen Datenbank.

    Wie die Polizei mitteilt, führte er zu einem 55-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Er war zuvor bereits bundesweit mit Serieneinbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beamten leiteten ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann ein wegen mehrfachem besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden