DNA-Spur entlarvt 55-Jährigen als Einbrecher

Ein zunächst unbekannter Täter brach im Zeitraum 11. Juni auf 12. Juni gewaltsam in ein Gebäude am Merkurplatz in der Donauwörther Innenstadt ein (wir berichteten). In mehreren Räumlichkeiten im Inneren des Gebäudes - unter anderem der Volkshochschule, der Stadtbibliothek und der privaten Wirtschaftsschule - entstand dabei Sachschaden von rund 5000 Euro. Zudem wurde Beute im Wert von knapp 900 Euro entwendet.

Ermittlungsbeamte der PI Donauwörth sicherten damals zahlreiche Spuren an den Tatorten. In diesem Zusammenhang ergab sich jetzt Anfang August ein DNA-Treffer in der polizeilichen Datenbank.

Wie die Polizei mitteilt, führte er zu einem 55-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Er war zuvor bereits bundesweit mit Serieneinbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beamten leiteten ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann ein wegen mehrfachem besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. (AZ)