Täter überwindet Schließeinrichtung: Einbruch in Gartenhütte

Eine unbekannte Person ist in Ebermergen in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Tat geschah zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in der Schäfgasse. Der Täter überwand dabei eine Schließeinrichtung. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwendete der Täter nichts aus dem Gebäude.

Polizeibeamte nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Die Polizei bittet unter der 0906/706670 um Hinweise. (AZ)