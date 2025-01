Vier Männer brechen in Recycling-Firma ein - Festnahmen

Nach einem Einbruch am Samstag in eine Metall-Recycling Firma in Wemding nahm die Polizei noch in unmittelbarer Tatortnähe drei Tatverdächtige fest. Wie das Präsidium mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 20.45 Uhr beobachtet, dass vier Personen gewaltsam in das Firmengelände eindrangen und Gegenstände zum Abtransport bereitlegten. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Mehrere Streifen fuhren umgehend zum Tatort und fahndeten im Umfeld nach möglichen Tatverdächtigen. Dabei nahmen die Einsatzkräfte drei Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren in der Nähe fest. Ein Täter ist derzeit noch flüchtig. Bei der Fahndung unterstützen auch Streifen angrenzender Inspektionen sowie ein Polizeihubschrauber. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (AZ)

