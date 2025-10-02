Zwei unbekannte Täter brechen in Metzgerei in Rain ein

Ungebetene Besucher erhielt ein Metzgereibetrieb im Rainer Neuhofweg in der Nacht zum Donnerstag. Wie die Polizei mitteilt, brachen zwei unbekannte Täter gegen 23 Uhr dort ein und verursachten Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich liegen dürfte. Die Täter hebelten zunächst eine Türe zum Verkaufsraum auf und gelangten so in die Innenräume. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Türe zum Büro. Dort machten sich die Unbekannten am Tresor zu schaffen.

Die Versuche, ihn zu öffnen, blieben allerdings erfolglos, sodass die Täter ohne Beute vom Tatort abzogen. Die Polizeiinspektion Rain bittet nun um Zeugenhinweise. Wer in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor auffällige Beobachtungen im Bereich und im Umkreis der Metzgerei gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09090/70070 bei der PI zu melden. (AZ)