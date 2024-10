Einbrecher dringen in Spezialitätenladen ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in einen Spezialitätenladen im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth eingedrungen und haben einigen Schaden angerichtet.

Laut Polizei trieben der oder die Täter in einem Gebäude in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße ihr Unwesen. Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Geschäft zu gelangen. Dabei ging das Glas zu Bruch. Im Inneren brachen die ungebetenen Gäste einige Türen und Schubladen auf. Die Einbrecher erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld in vierstelliger Höhe.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)