Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in Wemding eingedrungen. Das meldet die Polizei. Der Einbruch passierte in der Zeit zwischen 19.15 und 21.50 Uhr.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang zu dem Gebäude in der Straße Weinberg. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Ersten Schätzungen zufolge bewegt sich der Wert der Beute im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon. 0906/706670. (AZ)