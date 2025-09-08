Icon Menü
Einbruch in Wohnhaus in Wemding

Wemding

Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Unbekannte dringen am Freitagabend in ein Haus in Wemding ein und machen Beute. Polizei bittet um Hinweise.
    Einbrecher haben ein Haus in Wemding heimgesucht.
    Einbrecher haben ein Haus in Wemding heimgesucht. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in Wemding eingedrungen. Das meldet die Polizei. Der Einbruch passierte in der Zeit zwischen 19.15 und 21.50 Uhr.

    Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang zu dem Gebäude in der Straße Weinberg. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Ersten Schätzungen zufolge bewegt sich der Wert der Beute im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon. 0906/706670. (AZ)

