Donauwörth: Drei Einbrüche in Dönerläden und in Asia-Imbiss

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Dönerläden sowie einen Asiaimbiss im Stadtgebiet Donauwörth auf. Zwischen 4.30 Uhr und 5.10 Uhr wurde die Türe eines Dönerverkaufswagens neben einem Baumarkt in der Ludwig-Auer-Straße gewaltsam aufgebrochen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Aus dem Verkaufsraum wurde Münzgeld in einem Wert von gut 50 Euro aus einem Behältnis entwendet. In der Folge brachen der oder die Unbekannten in einen Asia-Imbiss gegenüber einem Schnellrestaurant in der Straße An der Westspange ein. Hier kam es zum Diebstahl von circa 100 Euro Münzgeld sowie einem Mobiltelefon. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr brach ein bislang unbekannter Mann in ein Dönergeschäft an der sogenannten Kauflandkreuzung neben der Neurieder Straße ein. Hier stahl er Wechselgeld sowie ebenfalls ein Mobiltelefon.

Verdächtiger wurde an der Neurieder Straße gesehen

Der Schaden beläuft sich auf weitere gut 600 Euro. Beamte der Polizei Donauwörth sicherten jeweils Spuren und nahmen strafrechtliche Ermittlungsverfahren auf. Zeugen beobachteten gegen 5.30 Uhr morgens an der Neurieder Straße, Ecke Westspange, einen Tatverdächtigen. Dieser wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, schlank, groß gewachsen, er trug einen auffällig legeren einfarbigen Jogginganzug und ein Basecap. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)