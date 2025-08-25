Eine Marianne als Symbol: Mertingen und Sainte-Pazanne feiern 50 Jahre Freundschaft

Es dauert nur wenige Augenblicke, da haben die Menschen aus Mertingen und Sainte-Pazanne „ihre“ Marianne für sich entdeckt. Diese thront auf einem Fels inmitten eines Brunnens - und ist schon kurz nach ihrer Einweihung umringt von Bürgern, die sich mit ihr ablichten lassen. Die Nymphe soll ein Symbol sein für die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden, deren Bewohner an diesem Tag 50 Jahre Partnerschaft feiern. Und das in einer Weise, die 1975 wohl kaum denkbar schien.

„Als die Mertinger zum ersten Mal nach Sainte-Pazanne kamen, hat ihnen mancher älterer Bewohner den Rücken zugekehrt“, sagt Norbert Binger. Sein Vater Hans-Peter hat die Partnerschaft einst initiiert, zu einem Zeitpunkt, als der Krieg offenkundig noch lange nicht aus den Köpfen so mancher Franzosen verschwunden war. Heute, viele Jahrzehnte später, ist ein solcher Akt des Misstrauens kaum vorstellbar. Fröhlich ratschend sitzen Mertinger und Pazenaise beim Bürgerfest auf dem Rasen der Mertinger Grundschule und lassen es sich bei Essen und Getränken gut gehen.

Mertingens Bürgermeister Meggle betont Bedeutung der Partnerschaft zu Sainte-Pazanne

Vielleicht sagt es am meisten über diese Beziehung aus, dass an diesem Festtag kaum einmal der Begriff Versöhnung fällt. Stattdessen geht es immer wieder um die Freundschaft. Zwischen den Kommunen, aber eben auch zwischen den Familien. Viele kennen sich gut, schließlich kommt man bei den regelmäßigen Besuchen privat unter. So wie 2008 Agnès de Massol bei den Bingers wohnte und sich dort in Deutschland verliebte. Von einem „coup de foudre“ spricht sie, ins Deutsche wohl am ehesten zu übersetzen mit „schockverliebt“. „Die Warmherzigkeit der Menschen war wirklich beeindruckend, ich war begeistert.“ Das ist bei ihr auch äußerlich leicht zu erkennen, beim Bürgerfest trägt sie stilecht Tracht. Natürlich war sie schon auf dem Oktoberfest - und ihr erstes Bier hat sie in Mertingen getrunken. „Ich dachte eigentlich eher an einen kleinen Schluck, aber sie haben mir damals einen ganzen Krug hingestellt“, erzählt sie mit einem Lachen.

Beim Bürgerfest hab es viel zu ratschen. Foto: Bill Titze

Doch eben das sind die Erinnerungen, die bleiben. Und im Kleinen wohl auch das, was Mertingens Bürgermeister Veit Meggle meint, wenn er sagt: „Ich finde es ganz wichtig, diese Freundschaft zu leben.“ Sie sei dafür da, das Verständnis durch persönliche Kontakte zueinander zu wecken. Seine Amtskollegin aus Sainte-Pazanne, Aurélie Guitteny, schlägt in eine ähnliche Kerbe. „In einer Zeit, in der man mehr über die Unvollkommenheit der europäischen Bürokratie mehr hört als über das Wesen der europäischen Einigung, ist eine solche Partnerschaft sehr wichtig.“

Eine große Rolle bei dieser Beziehung spielen nicht zuletzt die verschiedenen Vereine, so allen voran die Tischtennisclubs sowie Musikgruppen in beiden Kommunen. Diese sorgen auch während Bürgerfest und Gottesdienst mit ihrer Musik für die entsprechende Stimmung. 28 Musiker von der Gruppe „Harmonie Paz & Per“ sind aus Frankreich nach Mertingen gekommen, um gemeinsam mit dem hiesigen Musikverein zu spielen. Insgesamt sind an diesem Wochenende 130 Franzosen in Mertingen zu Gast. Die meisten marschieren auch mit, als sich ein Festzug in Richtung des neuen Sainte-Pazanne-Platzes aufmacht, der im Umfeld der Nymphensiedlung liegt. Dort weist eine Plakette auf die 50-jährige Partnerschaft hin - und die bronzene Marianne, gestaltet vom Bildhauer Helmuth Hampel und gestiftet von der Firma Zott. Deren Vorstandsmitglied Simone Mack betonte die Bedeutung des neu geschaffenen Ortes: „Wir verstehen diesen als Platz der Begegnung, der über Ländergrenzen hinweg greift und uns noch ein Stück mehr mit unserer Partnerstadt verbindet.“

Die Nymphe soll Mertingen und Sainte-Pazanne verbinden

Dabei erklärte die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Christine Riepold, die Symbolik hinter der Marianne. „Sie ist die Nationalfigur der französischen Republik und steht als personifizierte Allegorie für die Nation.“ Aber wieso eine Darstellung als Nymphe? „Wir wollen mit Sainte-Pazanne über das Element Wasser verbunden sein. Und Wassernymphen werden oft als Hüterinnen dieser Gewässer dargestellt.“ Außerdem passe die Nymphe zu ihrem Standort an der Nymphensiedlung. Die Lotusblüte in ihrer Hand weist auf das nahe, gleichnamige Baugebiet hin.

Christine Riepold, Gérard Batard und Agnès de Massol sind Feuer und Flamme für die Partnerschaft zwischen Sainte-Pazanne und Mertingen. Foto: Bill Titze

Auf franzöisch begleitet Gérard Batard die Einweihung der Figur. Er ist im Grunde seit Beginn der offiziellen Freundschaft vor 50 Jahren dabei. „Ich bin auf einem Bauernhof geboren, da hat man nicht unbedingt die Chance, die Welt zu sehen“, erzählt er. Doch die Partnerschaft mit Mertingen habe ihm genau diese Möglichkeit gegeben. „Das hat mir einfach geholfen, meinen Blick zu weiten.“ Batard sagt das in sehr gutem Deutsch, über die Jahrzehnte hat er die Sprache gelernt. Für ihn ist es somit kein Problem, sich mit seinen deutschen Freunden zu verständigen. Wieder ein kleines Mosaikstück in einer Freundschaft, die die Bürger wohl auch in den kommenden Jahren mit Leben füllen dürften.