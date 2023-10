vor 19 Min.

Eingangspforte in die Stadt: Der Verkehr ist ein zentrales Thema in Berg

Plus Bei der Bürgerversammlung im Donauwörther Ortsteil Berg ging es vor allem um die "Eingangspforte zur Großen Kreisstadt". Dort verläuft eine wichtige Tangente.

Von Helmut Bissinger

„Bilateral“ nannte Oberbürgermeister Jürgen Sorré einige Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern bei der Stadtteilversammlung in Berg. Einzelthemen also, die den persönlichen Austausch erfordern. Aber es gab auch ein zentrales Thema von übergeordnetem Interesse: der Verkehr in Berg. Der Stadtteil ist Eingangspforte für den Verkehr, aber durch ihn führt auch eine wichtige Tangente in die Große Kreisstadt.

Immer wieder lässt die Stadt deshalb in wichtigen Straßen Messungen vornehmen, hat die Höchstgeschwindigkeit teilweise auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt. Offenbar mit Erfolg, denn, wenn sich längst nicht alle Autofahrer immer daran halten, „man fährt doch langsamer als bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer“, meinte das Stadtoberhaupt und versuchte seine Erkenntnis mit Zahlen zu unterlegen.

