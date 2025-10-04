Einkaufstasche in Donauwörther Café gestohlen

In Donauwörth ist am Donnerstag in einem Café in der Pflegstraße eine Einkaufstasche gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Ein 64-jähriger Gast hatte die Tasche zwischen 16.30 und 17.15 Uhr neben sich abgestellt, als sie ein unbekannter Täter klaute. Darin befanden sich Einkäufe im Wert von rund 70 Euro. Die Polizei hat eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0906/706670 um Hinweise. (AZ)

Einkaufstasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Café Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis