Einkaufsdiebstahl im Donauwörther Café: Tasche mit 70 Euro entwendet

Donauwörth

Einkaufstasche in Donauwörther Café gestohlen

Dem Gast eines Cafés in Donauwörth ist am Donnerstag die Einkaufstasche gestohlen worden. Darin befanden sich Waren im Wert von rund 70 Euro.
    In einem Café in Donauwörth wurde eine Tasche geklaut.
    In einem Café in Donauwörth wurde eine Tasche geklaut. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Donauwörth ist am Donnerstag in einem Café in der Pflegstraße eine Einkaufstasche gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Ein 64-jähriger Gast hatte die Tasche zwischen 16.30 und 17.15 Uhr neben sich abgestellt, als sie ein unbekannter Täter klaute. Darin befanden sich Einkäufe im Wert von rund 70 Euro. Die Polizei hat eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0906/706670 um Hinweise. (AZ)

