Projekt City-River feiert seinen Abschluss

Nach intensiver Projektarbeit findet City River 2025 seinen krönenden Abschluss in Form eines feierlichen Einweihungsfestes am Alten Donauhafen. Ziel von City River war und ist es, durch gezielte Maßnahmen Stadt und Fluss näher zusammen zu bringen - und das mit Maßnahmen, von denen sowohl Bürger und Besucher als auch Flora und Fauna profitieren. Das sechs Jahre andauernde Projekt der LEW und der Stadt Donauwörth wird am 30. und 31. August am Alten Donauhafen gefeiert. Zahlreiche Aktionen von lokalen Vereinen und Organisationen sowie Musik und Gastronomie warten auf Besucherinnen und Besucher.

Am 30. August um 10 Uhr wird das Fest von Oberbürgermeister Jürgen Sorré und Martin Glink, Geschäftsführer LEW Wasserkraft, am Alten Donauhafen eröffnet und die Maßnahmen durch Dekan Robert Neuner und Pfarrerin Jasmin Gerhäußer eingeweiht. Danach dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf ein vielfältiges Programm von den Ulmer Donaufreunden, Feuerwehr, THW, Kanuclub, Stiftung Sankt Johannes und Wasserwacht freuen: Ob Donaurundfahrt, Kanuvorführung, Einfahrt der Ruderer (um circa 15 Uhr), Besichtigung der traditionellen „Ulmer Schachtel“, Kinderprogramm – für jeden ist etwas dabei.

Das City River Projekt in Donauwörth macht die Donau erlebbarer. Foto: Bill Titze

Eine Fotoausstellung zeigt Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart

Außerdem wird es eine Fotoausstellung zum Donauhafen „von der Historie bis zur Gegenwart“ geben und, um dem Rahmen des Einweihungsfest gerecht zu werden, eine Ausstellung zum Projekt City River. Dabei gibt es Einblicke in den Ablauf und die Baustelle. Ein besonderes Highlight: Die Comic-Wanderausstellung „Menschen am Fluss“ von Christian Schmiedbauer. Das Fest am Wasser wird durch besondere Illumination, rustikale Live-Musik von verschiedenen Musikern und feine Leckereien und Getränke von unseren ortsansässigen Gastronomen zu einem Höhepunkt.

Höhepunkt des Abends ist ein buntes Feuerwerk um 22 Uhr, das sich im Wasser wunderbar spiegelt und so zu einer ganz besonderen Atmosphäre beiträgt. Gegen 23 Uhr endet dann Tag eins des Einweihungsfests. Am Sonntag, 31. August, geht es mit einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück weiter. Von 9 bis circa 12 Uhr wird das Fest von Live-Musik begleitet. Gegen 9 Uhr werden die Ruderer verabschiedet, um 9.30 Uhr fährt dann die Ulmer Schachtel aus und um circa 12 Uhr endet die Veranstaltung.

„Mit CityRiver machen wir den Fluss in Donauwörth wieder lebendig – ökologisch wertvoll und erlebbar für alle. Besonders freut mich das große Engagement unserer Vereine und Bürgerinnen und Bürger, die das Projekt mit ihren Ideen bereichert haben. Mit unserem Einweihungsfest dürfen wir einen gebührenden Projektabschluss feiern.“, so Oberbürgermeister Jürgen Sorré.

Das City River Projekt verändert die Donau in Donauwörth. Foto: Bill Titze

Der Fluss soll erlebbarer werden und zugleich Lebensraum für Tiere sein

Unter Federführung der Stadt Donauwörth und LEW Wasserkraft wurden gemeinsam mit weiteren Projektpartnern im Rahmen des Projekts CityRiver seit 2019 gezielte Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung des Flusses im Stadtgebiet vom Donauspitz bis zur Zusam-Mündung entwickelt. Umgesetzt wurden unter anderem Umgestaltungsmaßnahmen wie die Uferaufweitungen an der Wildnis, eine treppenartige Ufersicherung an der historischen Hafenmauer sowie eine bessere Zugänglichkeit des Donauspitzes.

Ziel ist es, Lebensräume für Tiere zu verbessern und gleichzeitig den Fluss für Bürger, Vereine und Touristen erlebbarer zu machen. Auch Vertreter lokaler Wassersportvereine, Rettungsorganisationen und engagierte Bürger, konnten hier ihre Ideen und Anliegen in das Projekt einbringen. Themen wie Hochwasserschutz und die Nutzbarkeit des Hafens standen dabei im Fokus und wurden bei der Umsetzung mit realisiert. Weitere Informationen unter: www.city-river.de und www.donauwoerth.de (AZ)