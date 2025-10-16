Elektronische Patientenakte startet: „Will ich wirklich alle Befunde drin haben?“

Viele dürften das kennen: Der Hausarzt fragt nach dem Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus - und man muss passen. Sei es, weil er daheim liegt, sei es, weil man ihn verlegt hat. So etwas soll in Zukunft seltener vorkommen. Seit 1. Oktober sind Arztpraxen und Krankenhäuser verpflichtet, alle vom Gesetz vorgeschriebenen Daten in die elektronische Patientenakte (ePA) einzutragen. Doch noch kommen offenbar nicht alle relevanten Daten an.

„Die ganze Zettelwirtschaft, die wir hatten, das war einfach rückständig“, sagt Hausarzt Dr. Michael Mertin. „Wenn mal ein Zettel verloren geht, dann hat ihn keiner mehr.“ Daher findet Mertin die elektronische Patientenakte grundsätzlich sinnvoll. Das Technische sei auf alle Fälle kein Problem gewesen. Im Juli habe man in der Donauwörther Praxis begonnen, mit der Akte zu arbeiten. „Das hat alles ohne Probleme geklappt“, sagt Mertin. Auch Sebastian Völkl von der gleichnamigen Hausarztpraxis in Nördlingen berichtet, dass die technische Einführung im Frühsommer grundsätzlich gut gelaufen sei. „Natürlich gab es aber einen gewissen Aufwand.“

Aufwand hält sich bei ePA in Donauwörth in Grenzen

Der Aufwand im Alltag halte sich für ihn in Grenzen, sagt Mertin. „Wir sind zum Beispiel verpflichtet, Laborwerte einzupflegen.“ Außerdem werde der Medikationsplan in der Akte hinterlegt. „Medikamente, die wir oder andere Ärzte verschrieben haben, kommen in die Akte.“ Briefe schreibe man in einer Hausarztpraxis im Grunde keine, weshalb das für ihn wegfalle. Anders sieht das in Krankenhäusern und bei Facharztpraxen aus. Und genau hier liegt laut Mertin auch noch etwas im Argen: „Es wäre sehr praktisch, wenn auch der aktuelle Therapiebericht von Fachärzten und Krankenhäusern in der Akte landen würde.“ Dies sei bisher aber nur selten der Fall. „Wir haben bisher nicht den Eindruck, dass das hochgradig umgesetzt würde.“ Möglicherweise müsse man dem System aber auch einfach noch etwas Zeit gönnen.

Die Donau-Ries-Kliniken erklären auf Anfrage, dass die technische Umsetzung der ePA bereits abgeschlossen sei. Aktuell würden die Mitarbeiter entsprechend geschult. Der Start des Echtbetriebs sei im Laufe des Oktobers vorgesehen. Die erforderlichen Testläufe seien erfolgreich abgeschlossen worden. Die Einführung der ePA bedeute zunächst einen gewissen Mehraufwand für die Ärztinnen und Ärzte, insbesondere in der Einarbeitungs- und Umstellungsphase. „Dieser betrifft vor allem die Aufklärung der Patientinnen und Patienten sowie das Einpflegen medizinischer Informationen in das neue System“, teilen die Kliniken mit. So müssten die zu übertragenden Daten ausgewählt und in die ePA „hochgeladen“ werden. Abhängig von der Auslastung der Systeme der Gematik, also der Nationalen Agentur für Digitale Medizin, könne es auch im Regelbetrieb zu zusätzlichen Belastungen kommen. „Das tatsächliche Ausmaß ist derzeit noch schwer abzuschätzen.“ Verzögerungen seien nicht auszuschließen.

Donau-Ries-Kliniken betonen Verantwortung der Patienten

Konkret trügen die Ärzte in der ePA unter anderem Befunde, Diagnosen, Therapiepläne, Entlassungsbriefe sowie Medikationsdaten ein. Ein wesentlicher Punkt sei die Aufklärung und Einbindung der Patienten, da diese aktiv in die Nutzung der ePA einwilligen und entsprechende Zugriffsrechte vergeben müssen. „Nur wenn diese ausdrücklich einwilligen und die entsprechenden Zugriffsrechte vergeben, können Befunde durch uns in die ePA übertragen werden“, betonen die Donau-Ries-Kliniken. In der Anfangsphase könne es zudem vorkommen, dass noch nicht alle Befunde systematisch eingepflegt werden – etwa aufgrund technischer Einschränkungen.

Hausarzt Mertin erklärt, inwiefern eine vollständig ausgefüllte ePA weiterhelfen würde. So könnten im Zweifel teure Doppeluntersuchungen vermieden werden. „Manchmal sind die sogar schädlich.“ Außerdem trügen diese dazu bei, dass es zu längeren Wartezeiten beim Arzt komme. „Wenn die Daten strukturierter wären, könnten wir als Hausärzte ressourcenschonender arbeiten. Die Fachärzte würden nur dann in Anspruch genommen, wenn es wirklich notwendig ist.“

Auch Sebastian Völkl sieht in der ePA Vorteile. Wenn die Krankenhäuser diese zum Beispiel auslesen könnten, sei das gut. „Wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, können sie dort das letzte EKG einsehen.“ Tatsächlich dürfen die Krankenhäuser die ePA einsehen - dafür braucht es aber die ausdrückliche Zustimmung des Patienten. Doch Völkl sagt auch, dass letztlich jeder für sich die Frage beantworten müsse, welche Daten in die ePA kommen. „Will ich wirklich alle Befunde drin haben? Wenn nicht, muss ich mir eine PIN anfordern und die Akte selbst verwalten.“ Eine solche Herrschaft des Patienten sei zwar aus Datenschutzgründen verständlich. „Für so manchen Facharzt ist es aber nicht erfreulich.“ Schließlich müssten diese die Wünsche ihrer Patienten umsetzen – was wiederum mit Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Bei Donauwörther Hausarzt gab es noch keinen großen Beratungsbedarf bei der ePA

Auch die Apotheken haben Zugriff auf die ePA. „Wir haben die Voraussetzungen dafür und können sie nutzen“, sagt Wolfgang Dittrich, Sprecher der Apotheker im Donau-Ries-Kreis und Inhaber der Stadt-Apotheke in Wemding. Die ePA sei für die Apotheken vor allem dann nützlich, wenn ein Patient Arzneimittel aus verschiedenen Quellen beziehe. Bisher sei man in der Stadt-Apotheke auf die ePA aber noch nicht angesprochen worden.

Unsicherheit von Seiten der Patienten hat Mertin noch nicht wahrgenommen. „Wir haben derzeit noch keinen so großen Beratungsbedarf gehabt, vielleicht auch weil die Thematik bisher nicht so publik gemacht worden ist“. Wer Beratungsbedarf habe, solle sich am besten an die Krankenkasse wenden. Wer der ePA widersprechen will, kann an diese auch eine Widerspruchserklärung senden. Krankenkassen stellen dafür ein Formular zur Verfügung. Um zum Beispiel selbst festzulegen, welche Institutionen wie lange Zugriff auf Daten haben, ist die Nutzung der ePA-App der jeweiligen Krankenkasse notwendig. Bisher nutzen laut einer Umfrage unter den größten Krankenkassen lediglich drei Prozent der Kassenpatienten ihre ePA aktiv.