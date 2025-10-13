Faszinierende Klangwelten: Bläserquintett Quinton mit Vielfalt und Leidenschaft

Zeitgemäße Kammermusik, stilistische Finesse kombiniert mit einer frischen Lesart der Klassiker: Das junge Ensemble Quinton begeisterte das Publikum bei einer Matinee im restlos ausverkauften Rokoko-Festsaal auf Schloss Leitheim.

Das Ensemble Quinton mit Alexandra Forstner (Flöte), Bastian Spier (Horn), Lisa Wegmann (Klarinette), Fabian Sahm (Oboe) und Tobias Reikow (Fagott) gehört zu den vielversprechendsten jungen Bläserquintetten, ausgezeichnet mit namhaften Preisen. Die Ensemblemitglieder spielen in renommierten Orchestern in ganz Deutschland und widmen sich alle mit besonderer Leidenschaft der Kammermusik. Den Auftakt ihres aktuellen Programms „Reise um die Welt“ bildet ein Arrangement von Wolfang Amadeus Mozarts „Adagio und Allegro f-moll für eine Orgelwalze“.

Düster ergreifende Grundstimmung

Mozart schrieb 1791, in seinem letzten Lebensjahr, für ein Wiener Wachsfiguren- und Kuriositätenkabinett mehrere Stücke für die „Flötenuhr“ oder „Orgelwalze“, eine mechanische Orgel, die mit einem Uhrwerk gekoppelt ist. Die Fantasie in f-moll diente als Trauermusik für eine gigantische Schau zu Ehren des verstorbenen berühmten Feldmarschalls Laudon und erklang stündlich auf der mechanischen Walze. Die düstere, ergreifende Grundstimmung im zarten Adagio wechselt in das triumphierend auffahrende Allegro, vom Quintett mit hochemotionaler Intensität und Sensibilität interpretiert. Die Finesse und Ausdrucksstärke des jungen Ensembles zeigen sich beeindruckend mit der subtilen Balance zwischen den Instrumenten, der Leichtigkeit der Phrasierung und dem feinen Gespür für die unvergängliche Musik Mozarts und ihre zeitlose Faszination.

Mit dem klassisch-eleganten Quintett op. 88/1 des böhmischen Komponisten Anton Reicha aus dem Jahre 1818 stellt das Ensemble das erste von insgesamt 26 Bläserquintetten des „Gründungsvaters“ dieser Gattung vor. Das technische höchst anspruchsvolle Werk besteht aus vier Sätzen, der Wiener Klassik verpflichtet, und besticht durch seine elegischen Melodien und feierlichen Fugen. Im meisterhaften Umgang mit den Klangfarben Reichas vereint das Ensemble Quinton melodische Eleganz mit virtuoser Leichtigkeit. Die Klarheit der Artikulation, die feinsinnige Dynamikgestaltung und das differenzierte Spiel aller fünf Musikerinnern und Musiker begeistern bei den frühromantischen Anklängen im Andante ebenso wie im schwungvollen, quirligen Finale mit seinen brillanten Verzierungen.

Die musikalische Weltreise geht weiter nach Anatolien, ins Jahr 2012. In „Alevi dedeler raki masasinda“ beschreibt der türkische Komponist und Pianist Fazil Say eine anatolische Dorfszene: „Aleviten-Väter am Raki-Tisch“. Mit sichtlicher Spielfreude lässt das Quintett mit der energiegeladenen Komposition äußerst farbenreich ein munteres Gespräch entstehen, das immer wieder in eine lebhafte Diskussion mündet, so wie eben auch die Themen am Stammtisch häufig wechseln. In vier kurzen Sätzen treten die einzelnen Stimmen dabei in einen lebendigen musikalischen Dialog, humorvoll und ausdrucksstark, ohne einander zu überlagern. Das Fagott beginnt brummelnd, schrille Einwürfe der Flöte wechseln sich ab mit einem Gemurmel von Klarinette und Oboe. Die differenzierte Dynamikgestaltung im Zusammenspiel und die hochenergetische Spielweise entlocken dem Gespräch am Raki-Tisch eine faszinierende Bandbreite an Emotionen, das Quintett nutzt dabei lustvoll das ganze Klangspektrum der Instrumente.

Das Publikum ist völlig hingerissen

In die musikalische Welt des berühmten argentinischen Tango-Komponisten und Bandoneonisten Astor Piazzolla führt das junge Quintett schließlich mit einem Arrangement seines 1956 entstandenen „Tango Ballet“. Die Mischung aus getanztem, traditionellem Tango und Elementen des Jazz, verbunden mit Anklängen an klassische Musik, zieht als Konzertmusik das Publikum restlos in ihren Bann. Mitreißende Rhythmen, leise, melancholische Passagen und düstere, geheimnisvolle Themen werden kunstvoll zu einer komplexen Klangwelt verwoben. Intensiv und kontrastreich beeindruckt das Quintett mit konzentrierter Hingabe, versteht sich glänzend auf die Facetten des Tango Nuevo.

In der bezaubernden Atmosphäre des Rokoko-Festsaales entfalten die Tangothemen einen besonderen Reiz, die Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem herbstlichen Vormittag sind völlig hingerissen vom leidenschaftlichen Klangerlebnis und erklatschen sich als Zugabe noch einen „Tango aus Holland“. Mit dieser schmissigen Melodie finden die diesjährigen Herbstkonzerte auf Schloss Leitheim einen heiteren, tänzerischen Abschluss.