Mit diesem Programm geht die Vhs Donauwörth ins neue Jahr

Die Volkshochschule Donauwörth startet am 11. Januar in das neue Bildungsjahr 2025. Sie bietet heuer 746 Kurse und Seminare, Vorträge und Bildungsreisen in den Programmbereichen berufliche Weiterbildung und Gesellschaft, Sprachen, gesunde Bewegung, Kultur und Kreativität – online und in Präsenz. Im Detail beschrieben und nachzulesen im 60 Seiten dicken Printmagazin beziehungsweise auf der Vhs-Homepage.

Gleich zu Beginn des Jahres offeriert die Vhs im Programmbereich „politische Bildung“ eine Reihe von Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen, Vorträgen und Tagesfahrten zum Semesterthema „80 Jahre Kriegsende – 80 Jahre Frieden“, flankiert von zwei Tagesfahrten zur KZ-Gedenkstätte Dachau und zur Sonderausstellung „Weiße Rose“ im Justizpalast München. Für alle zwölf Veranstaltungen liegen eigene Flyer auf. Das Programmangebot wurde in Kooperation mit dem Stadtarchiv, dem Kulturamt und dem Mehrgenerationenhaus sowie mit der Stadtbibliothek Donauwörth erarbeitet.

Anna Schamberger berichtet über „Werner Egk und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus“

Besondere Beachtung findet sicher der Vortrag „Werner Egk und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus“ mit Doktorandin Anna Schamberger oder “Emilie und Oskar Schindler: Zivilcourage, Mut Tapferkeit“ mit Biografin Erika Rosenberg aus Buenos Aires, die Emilie Schindler einen Teil des Lebensweges begleitet hat.

2025 steht auch noch ein wichtiges Gedenken an, nämlich 500 Jahre Bauernkrieg. Während das Ries stark betroffen war, blieb Donauwörth davon verschont. Dennoch kann man sich in zwei Vorträgen und einer Tagesfahrt darüber informieren. Zwei Vorträge über die Kreuzzüge mit Paul Soldner wenden sich an ein Publikum, das sich für die Mediävistik interessiert.

„Ökologie, Umweltbildung und Verbraucherschutz“ sind aus der Vhs-Arbeit nicht mehr wegzudenken. Die Stadt Donauwörth lädt im Rahmen der Umweltwochen zu Vorträgen und Workshops auch vor Ort ein. Ebenso stehen Themen wie „die selbstgenutzte Immobilie“ oder „ETFs – börsengehandelte Fonds“ im Onlineformat auf dem Programm

Kurs „Nutzung von KI im Büroalltag“

Zahlreiche berufsfördernde Zertifikatskurse beziehen sich auf Schlüsselqualifikationen wie etwa bundesweit anerkannte Techniklehrgänge CNC-, CAD-, CAD, Schutzgas- und Elektroschweißen.

Im Bereich KI hat die Vhs das Angebot erneut erweitert mit Seminaren zu „Nutzung von KI im Büroalltag“ sowie „KI-Prompts – oder wie spreche ich mit einer künstlichen Intelligenz“, freut sich Vhs-Vorsitzender Paul Soldner. Im Portfolio finden sich auch Seminare für „Junggebliebene“ mit Grundlagenkursen zur Bedienung eines Computers, Smartphones und weiterführend „bargeldloses Bezahlen“ oder „Online-Banking mit dem Smartphone“.

Sprachen bilden einen großen Programmbereich bei der Vhs Donauwörth

Einen großen Programmbereich bildet die Sprachbildung in den Formaten online und in Präsenz mit Zertifikatskursen mit internationaler Anerkennung. Integrationskurse finden sich ebenso wie berufsfördernde Deutschkurse oder Einbürgerungstests. Im Frühjahrssemester ermöglicht die Vhs „ein reinschnuppern“ in zehn europäische Sprachen an, darunter sogar Ladinisch oder Katalanisch. „Genießen Sie einen Abend mit Musik und Humor und lernen eine neue Sprache kennen“, freut sich Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer.

Selbstverständlich dürfen über 200 Angebote zu den Bereichen gesunde Bewegung, Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Fitness nicht fehlen, sowohl in den Außenstellen als auch in der Donauwörther Zentrale. Die Yogaschule offeriert allein 56 Kurse: Für jeden ist etwas dabei“, verspricht Mara Kutzner, die neue Leiterin der Yogaschule. Der Start für den Beginn der Kurse an der Yogaschule ist bereits ab 13. Januar.

Fahrt in die Augsburger Puppenkiste

Die beliebte Augsburger Puppenkiste steht wieder auf dem Programm, ebenso wie beispielsweise das Silberwarenmuseum in Schwäbisch Gmünd. Mit der Vhs kann man auch auf Bildungsreise in die weite Welt gehen, nämlich nach Südengland, von Madrid nach Lissabon oder auf Flusskreuzfahrt in Frankreich.

„Auch die Außenstellenleitungen haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt“, würdigt Vorsitzender Paul Soldner und dankt den dafür Verantwortlichen. Es wird in jeder der acht Außenstellen ein kreatives Bildungsangebot vor Ort geben, darunter „Senioren im digitalen Alltag“ oder „Digital dabei – zum Thema Gesundheit“. Dazu werden von der Vhs-Tablets zur Verfügung gestellt. (AZ)

info: Die Einschreibung beginnt online am 11. Januar. Persönlich oder telefonisch (0906/8070) kann man sich ab Montag, 13. Januar in der Geschäftsstelle im Spindeltal in Donauwörth einschreiben lassen, oder auch im Internet unter www.vhs-don.de.