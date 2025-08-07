Ferienland Donau-Ries: Es gibt vier neue Touren für Radler

„Unsere neuen Touren zeigen einmal mehr, wie vielfältig das Ferienland Donauries ist: Von Flusslandschaften über geschichtsträchtige Orte bis hin zu imposanten Zeugenbergen – hier findet jeder Radbegeisterte sein persönliches Highlight“, sagt Geschäftsführer Klemens Heininger. Besonderes Augenmerk liegt in der aktuellen Auflage auf vier neuen Touren im Ostalbkreis, die Natur und Kultur gleichermaßen verbinden und in Zusammenarbeit mit dem TV Ries-Ostalb entstanden sind:

Von Safari-Feeling bis Genuss-Tour

Eger-Trail: Entlang der jungen Eger von ihrem Ursprung bis in die historische Altstadt Nördlingens. Mittelalterliche Gassen, historische Mühlen und der sagenumwobene Ipf machen die Runde zum Erlebnis.

Sechta-Trophy: Safari-Feeling inklusive! Entlang der renaturierten Sechta begegnen Radler grasenden Auerochsen, bevor es weitergeht, zum barocken Schloss Baldern und durch die idyllische Kulturlandschaft zurück nach Bopfingen.

Mauch-Perle: Eine ruhige Genusstour durch sanfte Hügel entlang des Flüsschens Mauch. Höhepunkt ist das Museum KulturLand Ries in Maihingen, das einen lebendigen Einblick in das ländliche Leben vergangener Zeiten gibt.

Schlösser-Tour: Von Schloss zu Schloss auf einer Zeitreise durch die Jahrhunderte – von barockem Prunk in Baldern über die wehrhafte Kapfenburg bis zur fast 900 Jahre alten Burg Flochberg.

Den Prospekt gibt es kostenlos

Alle Touren sind weiß-grün nach FGSV-Standard beschildert, die GPX-Tracks stehen auf der Website des Ferienland Donauries zum Download bereit und lassen sich bequem in gängige Rad-Apps importieren. Der Prospekt „Radfahren im DONAURIES“ ist ab sofort kostenlos in den Tourist-Informationen der Region erhältlich oder kann online bestellt werden unter: www.ferienland-donauries.de

Der Verein Ferienland Donauries ist der Tourismusverband der Region Donau-Ries. Mitglieder sind Kommunen und Leistungsträger aus Tourismus und Gastronomie, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Tourismus in der Region zu fördern. Zu den Kernaufgaben gehören unter anderem die strategische Planung des Verbandsgebiets und das Tourismusmarketing. (AZ)