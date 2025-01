50 Werke, 38 Künstler: Das ist die 43. Große Nordschwäbische Kunstausstellung in Donauwörth

Wer die Nordschwäbische Kunstausstellung im Gewölbe de Donauwörther Zeughaus besucht, erlebt einmal mehr eine große Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen - wie in all den Jahren gerne praktiziert. Nicht nur das mit dem Kunstpreis ausgezeichnete Werk lässt Raum für Interpretationen. Es gilt, auch die weiteren 50 Exponate von insgesamt 38 Künstlern zu entdecken. Verschiedene Techniken sind zu sehen, groß- und kleinflächig, expressiv bunt und dann auch wieder in der Farbgebung vollkommen reduziert - wenn nicht gar völlig verzichtend.

